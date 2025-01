Energia solar superou carvão pela 1ª vez em produção de eletricidade na UE em 2024

"No início do Pacto Verde Europeu em 2019, poucas pessoas pensavam que a transição energética da UE estaria onde está hoje: as [energias] eólica e solar relegam o carvão para as margens e empurram o gás para o declínio estrutural", acrescentou.

Segundo o grupo de reflexão, a energia solar gerou 11% da eletricidade da UE em 2024. O carvão, por sua vez, caiu pela primeira vez para menos de 10%.

A energia eólica (17%) gerou mais eletricidade que o gás (16%) pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o relatório, que analisa os dados anuais de produção e de demanda de eletricidade dentro do bloco.