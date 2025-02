Ceará supera os R$ 5,5 bilhões de investimentos em geração de energia solar própria desde 2012

Dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e apontam ainda a marca de 103 mil conexões do tipo, beneficiando 132 mil unidades consumidoras beneficiadas

Ao todo são 103 mil conexões do tipo, que beneficiam pouco mais de 132 mil unidades consumidoras no Estado.

O cálculo da entidade aponta ainda que, no período, foram gerados cerca de 35 mil empregos e arrecadados cerca de R$ 1,7 bilhão aos cofres públicos. A potência instalada nessas conexões é de 1,1 GW (gigawatts).

Apesar dos números expressivos, a entidade recomenda que seja criados e ampliados programas de incentivos locais para a expansão da energia solar, incluindo a tecnologia de geração de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, casas populares e em iniciativas de universalização de acesso à eletricidade.

Para o coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker, o crescimento futuro da energia solar no Ceará depende de medidas estruturantes. “Entre elas, estão, por exemplo, a modernização das redes transmissão e distribuição e a aprovação do Projeto de Lei nº 624/2023, que institui o Programa Renda Básica Energética (Rebe)”, exemplifica.