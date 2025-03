Bolsa Família 2025: veja o calendário do mês de março

Pagamento de março irá ocorrer do dia 18 ao dia 31 / Crédito: Roberta Aline / MDS

As famílias beneficiárias do Bolsa Família começarão a receber os pagamentos de março no dia 18. A ordem de recebimento é determinada pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS), começando pelo 1 e terminando no 0. Confira a tabela completa mais abaixo. O repasse do benefício continuará até o dia 31 deste mês. Vale lembrar, entretanto, que o valor só é liberado em dias úteis, ou seja, não estará disponível na data exata marcada no cronograma.

Segundo os últimos dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), em fevereiro o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançou 20,48 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,8 bilhões.

No Ceará, o número foi de 1.454.098 famílias contempladas. Já o investimento federal supera R$ 964,78 milhões, ou seja, obteve um valor médio de benefício de R$ 663,5 nos 184 municípios do Estado. Bolsa Família: veja o calendário completo de março

NIS com final 1 : 18/3

: 18/3 NIS com final 2 : 19/3

: 19/3 NIS com final 3 : 20/3

: 20/3 NIS com final 4 : 21/3

: 21/3 NIS com final 5 : 24/3

: 24/3 NIS com final 6 : 25/3

: 25/3 NIS com final 7 : 26/3

: 26/3 NIS com final 8 : 27/3

: 27/3 NIS com final 9 : 28/3

: 28/3 NIS com final 0: 31/3 Quem recebe os benefícios Para receber o benefício a família tem que ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante que vive na mesma casa, e o beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios. O repasse mínimo é de R$ 600 por família inscrita, com possíveis adicionais.