Abono salarial 2025: quem tem direito, como consultar e valores a receber

Abono salarial do PIS/Pasep 2025 pode chegar a um salário mínimo e será pago a partir de fevereiro; saiba tudo sobre benefício

/ Crédito: reprodução / Ministério do Trabalho e Emprego

Para receber o abono salarial do PIS/Pasep 2025, é necessário atender a alguns critérios:

Os trabalhadores podem consultar a partir desta quarta-feira, 5, se têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023. O benefício, que pode chegar a um salário mínimo, será pago a partir de 17 de fevereiro para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que cumpram os critérios do programa.

Como consultar se tem direito ao PIS/Pasep 2025?

A consulta pode ser feita pela internet ou por aplicativo. Veja o passo a passo:

Pela internet:



Acesse o site serviços do Ministério do Trabalho;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login com CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;

Acesse a aba “Abono Salarial” para verificar se tem direito ao benefício.

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital:



Baixe o app na loja de aplicativos do celular;

Faça login com CPF e senha do Portal Gov.br;

Clique em “Abono Salarial - Consultar” ou acesse a opção dentro do menu “Benefícios e Abono Salarial”;

Verifique a informação sobre os valores a receber.

Qual o valor do abono salarial em 2025?

O cálculo é feito com base no salário mínimo de 2025, que será de R$ 1.518. Quem trabalhou um mês recebe 1/12 do valor, enquanto quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral.

Veja alguns exemplos: