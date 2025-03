Corrida de rua: veja provas de março de 2025 para Fortaleza e Ceará

Com um cronograma extenso, o calendário de corridas de rua em Fortaleza e no Ceará contará com provas em diversas distâncias e cidades. As competições tiveram início no dia 2 de março, com eventos não só na Capital, como também em Maranguape, Juazeiro do Norte e Caucaia.

Neste mês, estão programadas 31 corridas, com percursos de 1 km a 25 km, desafiando os atletas a darem o seu melhor e a buscarem constantemente os melhores resultados.