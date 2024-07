Concurso Unificado: novo cronograma é divulgado; acompanhe ao vivo

A prova que foi adiada por causa do desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, será realizada no dia 18 de agosto e reunirá mais de 2,1 milhões de candidatos.

Ao todo, estão sendo ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Após o adiamento causado pelo desastre no Rio Grande do Sul, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. Os malotes foram checados, um a um, por membros da rede de segurança, e foi identificado que não houve qualquer violação.