STM divulga edital para concurso; remuneração de mais de R$ 14 mil

O edital foi divulgado nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, no Diário Oficial da União (DOU). As oportunidades são para:

Analista Judiciário

Área: Administrativa



Área: Apoio Especializado - Especialidade: Administração

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Análise de Sistemas

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Comunicação Social

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contabilidade

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação

Área: Judiciária

Técnico Judiciário

Área: Administrativa

Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contabilidade



No que concerne às vagas, 50 são para a posição de analista judiciário e 30 são para a de técnico judiciário.

Além disso, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Concurso STM: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso do STM estarão disponíveis a partir das 10h do dia 7 de março e seguem até as 18h do dia 4 de abril.