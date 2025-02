Movimentação turística de Fortaleza no Carnaval deve ser 13% maior do que a de 2024

A projeção foi realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) com dados divulgados pelas Secretarias estaduais do setor

Com mais de 184 mil visitantes, o Carnaval de Fortaleza em 2025 deve ser 13% maior do que o do ano anterior. A projeção foi realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) com dados divulgados pelas Secretarias estaduais do setor.

Segundo o informado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), a demanda e a oferta hoteleira na Capital também deverão crescer. A primeira em 12,4%, chegando a 77.660 hospedagens, e a segunda em 1,6%, o que representa um acréscimo de 13.845 no número de unidades habitacionais (UHs).