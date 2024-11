Após lucro de R$ 10 bi, Americanas vai contratar 5 mil temporários

Relembre abaixo o processo de recuperação judicial e veja detalhes do balanço da Americanas.

A Americanas divulgou que iniciou o processo de contratação para mais de 5 mil vagas temporárias de fim de ano. Somente na última semana, de 18 a 24 de novembro, cerca de 1.240 funcionários foram admitidos no Brasil. O seu lucro foi de R$ 10,2 bilhões no terceiro trimestre.

A varejista registrou, ainda, 252 pedidos de saída, 59 desligamentos involuntários e 30 términos de contratos de experiência e temporários no período, conforme detalhou em informe devido ao processo de recuperação jucicial (RJ).

O informe divulgado pela companhia não detalha sobre como as pessoas podem concorrer nos processos seletivos, servindo como meio de obtenção de informações pelo mercado financeiro, já que a Americanas é listada na B3 .

A empresa detém 36.054 colaboradores no regime CLT atualmente, até o dia 24. Além disso, o número absoluto de desligamentos permanece em linha com períodos anteriores à decretação da RJ, acrescentou.

Segundo a Americanas , o seu "quadro de funcionários é sazonal por natureza, variando conforme demandas do varejo e seu plano de transformação, para maior integração entre físico e digital, geração de caixa e aceleração do crescimento."

Na última semana, a varejista contava com 1.676 lojas no Brasil, mas não houve especificações de quantas estavam localizadas no Ceará.

R$ 373 milhões a receber na semana

A companhia informou que o total de recebimentos da semana analisada somou R$ 373 milhões, enquanto o total de pagamentos foi de R$ 250 milhões, de acordo com dados do extrato via sistema interno de contas.

Americanas lucra R$ 10,2 bilhões

A Americanas registrou um lucro de R$ 10,2 bilhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 1,6 bilhão em igual período de 2023, segundo os números revisados da companhia.