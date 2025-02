M. Dias Branco encerra 2024 com queda de 27,3% no lucro líquido

O lucro líquido da M. Dias Branco foi de R$ 646 milhões em 2024 / Crédito: Samuel Setubal

Indústria de alimentos com sede no Ceará, a M. Dias Branco anunciou seu balanço com os resultados de 2024, que apontaram queda de 27,3% no lucro líquido em relação a 2023. A empresa ainda teve retração de 10,9% na receita líquida. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o balanço da companhia, a receita líquida foi de R$ 9,66 bilhões para obter um lucro líquido de R$ 646 milhões.

A retração no lucro líquido ocorre um ano após a empresa bater o recorde do segmento, ao obter em 2023 R$ 889 milhões.

Para explicar essa queda, a empresa anunciou ao mercado na apresentação dos resultados que implantou um novo sistema de gestão empresarial (SAP), que reduziu temporariamente as vendas no início de 2024. Resultado M. Dias Branco Crédito: AURÉLIO ALVES Apesar da queda no início do ano, a empresa anunciou que a nova SAP gerou frutos, com crescimento de 2,9% no volume de vendas no terceiro trimestre.