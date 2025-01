Seis em cada dez bares e restaurantes esperam faturar mais no Carnaval, diz Abrasel no Ceará

Período carnavalesco anima também donos de bares e restaurantes no Ceará que esperam resultados melhores que os do ano passado / Crédito: FERNANDA BARROS

Cerca de 62% dos proprietários de bares e restaurantes no Ceará esperam faturar mais no Carnaval de 2025, na comparação com período equivalente do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Isso é o que aponta pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, realizada entre os dias 13 e 21 de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda conforme o levantamento da entidade, 53% das empresas pesquisadas esperam um crescimento de até 20% no faturamento, enquanto 9% dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar esperam crescimento acima desse percentual.