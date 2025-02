Parceria entre MEC, MTur e ABIH garante 15% de desconto aos professores em hospedagem

Visando valorizar os profissionais da educação e promover o turismo nacional, os Ministérios da Educação (MEC) e do Turismo (MTur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), assinaram um protocolo nesta segunda-feira, 3, que garante 15% de desconto aos professores na hospedagem de hotéis associados à ABIH.

“O governo federal tem trabalhado para estimular essa cultura de reconhecimento do papel desses profissionais da educação. Com mais essa estratégia, estamos criando alguns mecanismos para valorizar esse profissional tão fundamental na nossa sociedade”, declarou o ministro da educação, Camilo Santana , em nota enviada à imprensa.

“Imediatamente a ABIH nacional teve uma reunião com as ABIHs estaduais para ver a adesão dos hotéis e todos concordaram. É uma coisa que a gente sabe que tem que ser parceiro nessas horas e sabe que vai ser benéfico não só pros professores, mas também à classe hoteleira”, declarou.

Como utilizar o recurso?

Para usufruir do benefício, os professores precisarão anexar um comprovante de sua profissão no ato da reserva, podendo ser a carteira de identificação funcional ou o contracheque. As reservas podem ser feitas a partir do dia 1° de março até 31 de dezembro de 2025, para uso entre março deste ano e 31 de março de 2026.

É esperado que mais profissionais tenham acesso a experiências turísticas de qualidade e que haja um impulsionamento do turismo no Brasil.