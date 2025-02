INSS disponibiliza informe de rendimentos do Imposto de Renda 2025: veja como acessar

O acesso ao informe pode ser feito pelo portal ou pelo app ‘Meu INSS’, em agências bancárias ou nas agências do próprio INSS / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou à disposição, nesta segunda-feira, 24, o informe de rendimentos de 2024 para aposentados e pensionistas que receberam acima de R$ 30.639,90 no ano passado e devem fazer a declaração do Imposto de Renda (IR) à Receita Federal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 deve ir de 15 de março até 1º de maio, mas ainda não foram divulgados detalhes.

A tendência é a de que sigam isentos aqueles que recebem até dois salários mínimos mensais; Por outro lado, devem declarar os contribuintes que possuem bens acima de R$ 800 mil, assim como aqueles que tiveram receita bruta de atividades rurais acima de R$ 153.199,50 ou se tornaram residentes do País até 31 de dezembro de 2024 e possuem bens.

Conforme dados do INSS, em 2024 o número de segurados obrigados a declarar o IR no ano passado foi de aproximadamente 15 milhões, um aumento de 10% na comparação com o que foi registrado em 2023. Já no histórico dos últimos cinco anos, o número de aposentados e pensionistas que receberam restituição do imposto variou entre 65% e 70%. Por fim, o órgão estima em 30% o número de segurados que deixa para fazer a declaração nos últimos dias de prazo.