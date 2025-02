Provas da seleção da Rede Sarah de Hospitais ocorrem neste domingo, 23

As provas objetivas e discursivas do processo seletivo da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação irão ser aplicadas neste domingo, 23 . Ao todo estão sendo ofertadas 27 vagas, sendo 4 para Fortaleza .

O regime de contratação , para todos os cargos, é pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Associação de Pioneiras Sociais (APS). Já a carga horária é de 44h semanais.

Edital para o cargo de médico - especialidade Pediatria

Edital para o cargo de médico - especialidade Neurocirurgia

Edital para o cargo de médico - especialidade Clínica Médica

Edital para o cargo de biomédico

Edital para o cargo de fonoaudiólogo

Edital para o cargo de professor de dança

Edital para o cargo de professor de educação artística

Além disso, as oportunidades são para as cidades de Belém, Brasília, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Luís e Salvador. Veja o número de vagas por localidade:

Brasília: 7 vagas

Fortaleza: 4 vagas

Rio de Janeiro: 4 vagas



São Luís: 4 vagas

Macapá: 3 vagas



Belo horizonte: 3 vagas

Belém: 1 vaga



Salvador: 1 vaga

Já no que concerne a seleção, ela será composta por prova objetiva e treinamento, para todos os cargos, prova discursiva para as vagas de biomédico, fonoaudiólogo, professor de dança e professor de educação artística, e prova prática para as de medicina, em todas as especialidades.

Confira abaixo as datas de aplicação das provas objetivas, discursivas e práticas:

Medicina, todas as especialidades:

Prova objetiva: 23/2/2025

Prova prática: 31/3 a 17/4/2025

Demais cargos: