UFC abre vagas para Casas de Cultura Estrangeira; inscrições começam neste sábado, 15

Serão 1.059 vagas distribuídas entre os cursos de Alemão, Francês, Espanhol, Inglês, Italiano e Português, além do ensino de Libras. As aulas começam no dia 14 de abril custando R$90,00

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou os editais da seleção pública de novos estudantes para as Casas de Cultura Estrangeira, com ingresso no semestre letivo 2025.1. Serão ofertadas 1.059 vagas, sendo 579 para ingressantes no nível inicial e 480 para interessados em realizar o teste de nível — quando já possuem algum grau de domínio do idioma.

As aulas são presenciais, com início no dia 14 de abril, e acontecem na área 1 do Centro de Humanidades da Instituição, no Campus do Benfica, em Fortaleza.