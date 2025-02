Tancagem aumentará oferta de combustível e barateará preços no Ceará, diz secretário

Projeção do projeto do parque de tancagem: investimento total declarado é de R$ 430 milhões. Destes, R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB) / Crédito: REPRODUÇÃO

A obra do parque de tancagem no Pecém para armazenar combustíveis trará o aumento da oferta e o barateamento dos produtos para os consumidores cearenses, segundo prospecta Max Quintino, presidente da Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A). A análise sobre os impactos do equipamento foi realizada nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, no lançamento do início das intervenções para a tancagem no Complexo, que substituirá o atual parque localizado no Porto do Mucuripe (gestão federal), em Fortaleza.

Sobre o quanto deve baratear os preços dos combustíveis no Ceará, Quintino frisa que a responsável pelo projeto, a Dislurb, ainda está em negociação com os fornecedores, e a resposta para isso depende do quanto essas empresas vão agregar à oferta do mercado cearense.

Dentre os projetos que vão se interligar com a tancagem, o presidente da Cipp S/A elenca o terminal de gás da Supergasbras, com previsão dele de começar a ser implantado ainda neste ano. Além disso, cita a ferrovia Transnordestina, que terá ligação desde Eliseu Martins (Piauí) até o Porto do Pecém, com 1.206 quilômetros de extensão. Leia mais Supergasbras recebe licença da Semace para instalar Terminal de GLP no Pecém Sobre o assunto Supergasbras recebe licença da Semace para instalar Terminal de GLP no Pecém

"O início das obras do terminal logístico (da Dislurb) fará a ponte entre o porto e a Transnordestina, impulsionando a movimentação do porto e a economia", complementa. Em relação à transferência da tancagem do Mucuripe para o Pecém, Quintino diz que a Dislurb conversa com todas as seis empresas instaladas em Fortaleza e que as negociações estão adiantadas. "Tem um TAC (termo de ajustamento de conduta) assinado, que determina a saída da tancagem de lá. Então não sei até que ponto seria viável essa manutenção", diz, referindo-se ao desejo de Lúcio Gomes, presidente da Companhia Docas, que administra o porto federal em Fortaleza, de manter o terminal onde está, fazendo interligação com o novo a ser construído no Pecém.

Leia mais Elmano condiciona licenças do parque de tancagem do Mucuripe à transferência das empresas para o Pecém Sobre o assunto Elmano condiciona licenças do parque de tancagem do Mucuripe à transferência das empresas para o Pecém Sobre ampliação do Porto, o processo de licitação aberto em outubro do ano passado para escolher uma empresa a operar a obra, Quintino explica que a fase atual é de avaliação das propostas recebidas das empresas. O prazo para avaliar é até segunda quinzena de março, mas ele tem a expectativa de finalização no começo do próximo mês, com "início das obras o mais rápido possível". Acrescenta que há consórcios de empresas estrangeiras e nacionais concorrendo, sem revelar nomes. "Março agora o processo deve retornar para PGE (Procuradoria Geral do Estado) para iniciar as obras."