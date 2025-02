Resultados próvisórios do TSE unificado são divulgados nesta quarta, 19; confira

Caso o candidato seja indeferido ele poderá realizar a interposição de recursos a partir as 10h desta quinta-feira, 20

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) . O prazo para a interposição de recursos ocorre das 10h desta quinta-feira, 20, até as 18h da sexta-feira, 21 .

Os resultados provisórios da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação do Concurso Nacional Público Unificado da Justiça Eleitoral (CNPUJE) para os cargos de analista e técnico dos órgãos foram divulgados nesta quarta-feira, 19.

Em relação ao certame , ele está oferecendo 412 vagas imediatas, sendo sete no Ceará, além do cadastro reserva, que serão distribuídas entre os 26 tribunais regionais eleitorais (TRE) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já no que concerne às oportunidades, 126 são para a função de analista e 286 para a de técnico. Ao todo as vagas são para 21 áreas ou especialidades distintas, incluindo a especialidade de agente de polícia judicial, cujo resultados não foram divulgados juntos aos demais.

Além disso, de acordo com o TSE, as nomeações do concurso devem ocorrer em julho, e a remuneração pode chegar a R$ 13.994,78 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.