Com investimento de R$ 21,7 mi, Fortaleza terá mais 128 novas moradias do MCMV

Com um investimento de R$ 21,7 milhões do Ministério das Cidades, Fortaleza terá 128 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com a construção do Residencial Paupina.

O contrato do novo empreendimento foi assinado pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), na terça-feira, 18. O prazo para a conclusão da obra, segundo o gestor, é de 18 meses.