Pesquisas da UFC representam 56% das patentes concedidas em Fortaleza

As pesquisas realizadas nos laboratórios da Universidade Federal do Ceará (UFC) representam 56% das patentes concedidas em Fortaleza. Com isso, a cidade é a primeira entre as capitais do Nordeste e a quinta do País no ranking de concessões.

Já no Ceará, de cada 10 cartas-patentes concedidas, quatro são provenientes da instituição. Assim, a universidade foi responsável por situar o Estado na primeira posição do Nordeste em patentes de invenção.