FTL próxima de acordo bilionário para reinvestimento no setor ferroviário no NE

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) está próxima de fechar um acordo bilionário junto ao Governo Federal. A medida viabilizaria o reinvestimento de valor devido no setor de infraestrutura.

A informação foi confirmada pelo presidente da FTL, Tufi Daher Filho , que revela a criação de um grupo de trabalho junto ao Ministério dos Transportes para viabilizar a parte técnica do acordo.

O projeto é um dos concedidos à FTL no Nordeste e liga os portos do Mucuripe e Itaqui-MA, em bitola métrica com 1.190 km de extensão.

Elmano com o diretor-presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher Crédito: FÁBIO LIMA

A FTL, controlada pelo Grupo CSN, opera 4.238 km de ferrovias localizadas em sete estados. Apenas 1.237 km desse total está operacional, o equivalente a 29%.