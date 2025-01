Governo assina ordem de serviço para trecho 11 da Transnordestina no Pecém

Jornalista no OPOVO

O Governo do Ceará e a TLSA assinaram a ordem de serviço para início das obras do trecho 11 da ferrovia Transnordestina. Serão mais 26 km ligando Caucaia ao Porto do Pecém.

Segundo a operadora da obra, com esse novo trecho, a ferrovia alcançará 150 km executados e mais de 200 km em obras.