Sudene autoriza pagamento de R$ 400 milhões para obras da Transnordestina

Montante se refere à primeira parcela de aditivo de R$ 3,6 bilhões para execução de ramal que interliga estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, chegando até o Porto do Pecém

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou a liberação de R$ 400 milhões referentes à primeira parcela do aditivo de R$ 3,6 bilhões destinado às obras da ferrovia Transnordestina entre os estados do Ceará e do Piauí, em trecho que passa também pelo estado de Pernambuco.

O repasse será feito por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) e corresponde à chamada Fase 1 do ramal Pecém da ferrovia, que liga às cidades de Eliseu Martins, no Piauí, a São Gonçalo do Amarante, no Ceará, chegando mais precisamente ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.