Mais R$ 1,6 bilhão devem ser liberados pela Sudene para Transnordestina

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Vale lembrar que no último dia 2 de janeiro foi liberado uma liberação de R$ 400 milhões junto à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O valor faz parte de um total de R$ 1 bilhão que foi negociado ainda em 2024 para ser aplicado na obra.

As liberações de recursos para contratação de novos trechos da Transnordestina devem movimentar mais R$ 1,6 bilhão em 2025. Conforme O POVO apurou, o próximo aporte na obra deve ocorrer entre março e abril.

Neste quadrimestre, o montante a ser incluído nas liberações da Sudene para a Transnordestina é de R$ 600 milhões. Até o fim do ano, outra liberação deve ocorrer, de R$ 1 bilhão.

Ordem de serviço assinada prevê aporte de R$ 750 milhões para obras da Transnordestina Crédito: FÁBIO LIMA

A quantidade de recursos devidamente aplicada só deve ser conhecida depois. A liberação dos detalhes ocorre por meio da comprovação física e do Relatório de Desembolso de Execução (RDE).

Nessa segunda-feira, 27, o Governo do Estado, a Transnordestina Logística S.A. (TLSA) e a Marquise Infraestrutura assinaram a ordem de serviço para o Trecho 11 da Transnordestina, ligando Caucaia ao ponto final da ferrovia, no Porto do Pecém.