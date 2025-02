Conheça o Quintas do Lago Praia dos Coqueiros, primeiro empreendimento do Ceará com piscina natural na área comum

Com entrega prevista para fevereiro, o residencial de altíssimo padrão da Terra Brasilis Urbanismo está no melhor do Aquiraz, ao lado de conveniências como sorveteria, restaurante, e outras comodidades

Diferente das piscinas convencionais, a piscina natural dispensa o uso de produtos químicos e mantém a água cristalina e sem odor por meio de um avançado sistema de filtragem, com recirculação contínua. Além de um visual deslumbrante, peixes ornamentais fazem parte do ecossistema, promovendo equilíbrio ambiental, auxiliando na purificação da água e proporcionando um ambiente de relaxamento.

A Terra Brasilis Urbanismo redefine o conceito de viver bem com o Quintas do Lago Praia dos Coqueiros, residencial de alto padrão em Aquiraz que une, em mais de 252 mil metros quadrados, luxo, inovação, harmonia e natureza. Com um diferencial inédito, o empreendimento é o primeiro do Ceará a dispor de uma piscina natural na área comum, proporcionando uma experiência singular e integrada ao meio ambiente, além de um espaço contemplativo e aconchegante. A entrega do residencial está prevista para fevereiro.

O Quintas do Lago Praia dos Coqueiros também conta com ampla área de lazer descentralizada, club house assinado pelo escritório Marcus Novais Arquitetura e paisagismo por Thiago Borges, piscina com borda infinita em pedra natural, píer na lagoa, academia fechada e ao ar livre, deck gourmet, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, piscina com raia para prática de natação, três quadras esportivas, sauna e uma vista privilegiada da Lagoa do Mato.

Localizado no coração da Vila Terra Brasilis, o empreendimento é um verdadeiro convite ao bem-estar e fica ao lado de equipamentos como a sorveteria San Paolo, a padaria artesanal Voilà, o Parque Arvorar, a Creperia da Vila e o restaurante Acaiú. Para Thiago Prado, gerente comercial da Terra Brasilis, além de ser um residencial completo, seguro e repleto de equipamentos de lazer, um dos principais diferenciais do Quintas do Lago Praia dos Coqueiros é estar situado em um bairro planejado, repleto com o que há de mais moderno em urbanismo e cercado por muita natureza.

“Essas operações já tornam o lugar especial. Com a conclusão da Rua Cajueiro, cujas obras estão a todo vapor, novas conveniências virão. Assim, além da exuberância da Lagoa do Mato, o morador do Quintas vai se deliciar com as conveniências já existentes e as que virão, com as novas amizades que irão surgir e com muito contato com a natureza, tudo isso a poucos passos de casa. Essa experiência extramuros é única!”, ressalta.

O projeto arquitetônico e paisagístico do empreendimento foi criado com o mais alto padrão de qualidade, respeitando e preservando o meio ambiente ao redor e garantindo um estilo de vida com conforto e sofisticação.