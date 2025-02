Caucaia: servidores encerram greve após suspensão de reforma da previdência

De acordo com Sindsep Caucaia, lei que prevê Reforma da Previdência dos servidores municipais será suspensa até 30 de abril / Crédito: Thiago Marinho/Fetamce

Os servidores de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, encerraram a greve no município após negociação para fim da suspensão da Reforma da Previdência. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 17, durante assembleia na Praça da Igreja Matriz. O fim da greve é fruto de reuniões realizadas entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (Sindsep) e a Prefeitura de Caucaia. Um dos encontros ocorreu na manhã de segunda e contou com a presença do prefeito Naumi Amorim, (PSD) e da vice Priscila Menezes (MDB).

De acordo com o Sindsep Caucaia, na negociação ficou estabelecida que a Lei Complementar 145/2025 será suspensa até 30 de abril, por um prazo de 75 dias, para construção de uma proposta alternativa à reforma, "reduzindo os danos aos servidores". A reforma da previdência dos servidores municipais de Caucaia foi aprovada no último dia 31 de janeiro. Quatro dias depois, o Sindicato realizou assembleia-geral que definiu o estado de greve. O grupo denunciava falta de resposta da gestão à pauta da Campanha Salarial de todas as categorias. Entre as principais queixas estavam a ausência de reajuste salarial e o acúmulo de progressões atrasadas.

Na negociação com a Prefeitura, ficou estabelecido percentual de 6,27% do reajuste salarial dos servidores do magistério, previsto para ser implantado na folha de maio. Já o retroativo a janeiro, na folha de setembro, em parcela única. "Para o percentual específico de 2,17% do magistério, dívida que Naumi não pagou em 2019, foi definido que 1,17% será implementado em dezembro de 2025, e o 1% restante, em dezembro de 2026, contemplando, inclusive, os novos professores", diz o Sindsep Caucaia. A reposição da inflação, de 4,83%, também será implementada na folha de maio e o retroativo, na de setembro.

"A implementação do reajuste em maio e o retroativo pago em setembro, referente a 1⁰ de janeiro (data-base) ocorre em virtude de o município estar no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal desde dezembro de 2024, o que impõe restrições ao gasto com pessoal", complementa. Já as progressões publicadas no Diário Oficial serão implantadas na folha de pagamento de março. Quanto aos valores retroativos, a Prefeitura fará estudo do impacto financeiro para apresentar ao Sindsep, em nova negociação. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Além disso, o calendário de pagamento dos servidores será mantido no último dia útil de cada mês e nenhum deles deverá ser penalizado pela greve.

“Nosso sindicato esteve à frente dessa batalha, negociando e pressionando para que os direitos dos servidores fossem respeitados. A suspensão da greve não significa que a luta acabou, continuaremos atentos e mobilizados para garantir cada compromisso assumido pela prefeitura", afirmou a presidente do Sindsep Caucaia, Maria Santos. Para Enedina Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará (Fetamce), considerou que a "greve mostrou a força dos servidores". "Foi essa luta que arrancou avanços importantes da gestão, como a suspensão da lei e a garantia dos reajustes e progressões", acrescentou.