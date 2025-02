Com remuneração de R$ 9,9 mil, Ibama encerra inscrições do concurso nesta terça, 18

O certame contará com provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, e discursiva / Crédito: Vinícius Mendonça/Ibama

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A remuneração é de R$ 9.994,60, para todos as posições, com a possibilidade de recebimento de gratificação de qualificação com os seguintes valores: para curso de especialização: R$ 464, mestrado: R$ 922 ou doutorado: R$ 1.387. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais.

Inscrições Para participar o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até esta terça-feira, 18 de fevereiro. A taxa é de R$ 95 e deve ser paga até o dia 20 do mesmo mês, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Há ainda a possibilidade de pagamento por Pix, que deve ser realizado através do QR code apresentado na GRU Cobrança.