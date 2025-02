Projeto para Procuradoria da Mulher ser comandada por vereadora começa a tramitar

Vereadora Professora Adriana Almeida, que será a procuradora do órgão ligado à Câmara Municipal de Fortaleza, demonstra animação com função e faz planos

Futura procuradora, a vereadora Professora Adriana Almeida (PT) lembra que a mudança era uma cobrança das parlamentares, pois seria a única procuradoria de Câmara Municipal do país que não tinha uma vereadora no comando.

"Isso causava muita insatisfação entre as mulheres, porque a gente acha que quem tem que ser uma procuradora da Câmara Municipal deve ser uma vereadora, porque a gente pode desenvolver, além das políticas voltadas para as mulheres dentro da Procuradoria, a gente tem um papel fundamental também de fazer a defesa e a proteção das próprias vereadoras", afirmou ao O POVO a parlamentar.

O que muda

Adriana explica que, com emenda apresentada por seu mandato, o projeto prevê que a procuradoria seja comandada por uma parlamentar do sexo feminino, que não receberá valores extras pela função. Como a procuradora terá de exercer o mandato de vereadora concomitantemente, há ainda a criação do cargo de coordenadora da Procuradoria, esta sim uma função remunerada. "Isso é de extrema importância para o desenvolvimento de políticas, dentro do município, voltadas para a proteção das mulheres", acrescentou a parlamentar.

Até então, o cargo de procuradora era exercido por funcionária sem mandato parlamentar. A função foi ocupada anteriormente por Aline Vilar de Oliveira, hoje superintendente do Instituto de Previdência do Município (IPM) de Fortaleza na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). A remuneração anterior do cargo de procuradora, cerca de R$ 15 mil, passará então a ser paga à nova coordenadora.