Faculdade Multiversa: Saiba qual curso escolher com o teste vocacional

Em Fortaleza, a Faculdade Multiversa oferta os cursos de Análise de Sistema, Engenharia de Software, Ciência da Computação e Sistema de Informação, além de capacitações na área de Gestão e de Educação. Na foto, Faculdade Multiversa Fortaleza e Faculdade Rodolfo Teófilo, ambas da Rede Multiversa / Crédito: divulgação

Escolher qual curso estudar na faculdade pode ser um momento de tensão e dúvidas, principalmente entre os jovens. Uma dica para ajudar nessa decisão é realizar um teste vocacional, como o disponibilizado pela Rede Multiversa. O grupo de faculdades, colégios, centros de saúde, incubadoras e aceleradoras de empresas chegou ao Ceará em 2024 e se destaca pela inovação e foco no modelo de educação evolutiva. Existem três dicas principais para escolher o curso ideal, segundo o presidente da Rede, Ryon Braga:

1. Conheça todas as possibilidades: muitas pessoas têm uma visão limitada em relação às opções profissionais, levando em consideração apenas os cursos mais tradicionais, como as áreas de engenharia, gestão e saúde, avalia Ryon. Mas de acordo com ele, existem mais de 300 opções de cursos superiores que podem ser explorados;

2. Entenda as oportunidades do mercado: outro ponto primordial é saber quais áreas profi ssionais estão crescendo e ofertando maior empregabilidade;

3. Busque o que você se identifica: por fim, avalie o que gosta de fazer e lhe dá realização. “E nunca, jamais escolha um curso ou uma profissão por dinheiro, porque todas elas podem dar um bom retorno financeiro, vai depender se você for um bom profissional ou não”, finaliza Ryon. Na visão do presidente, outro erro comum é realizar essa escolha levando em consideração apenas o desejo de terceiros, principalmente dos pais.

A FACULDADE IDEAL EXISTE Tão importante quanto definir o curso é escolher a melhor faculdade para estudar. “Às vezes, a instituição é tradicional, tem prestígio, mas parou no tempo. Você fica um, dois anos sem ver nada da sua profissão naquele curso. Fornecem muita teoria e pouca prática, desenvolvem um nível de conhecimento razoável do aluno, mas não a capacidade dele colocar em prática esse conhecimento”, alerta Ryon. Atualmente, as instituições mais modernas, explica ele, procuram se ajustar à real necessidade do mercado de trabalho, empregando uma metodologia na qual o aluno ocupa um papel ativo.

“Elas já começam, desde o início do curso, com o estudante pondo a mão na massa e realizando projetos para resolver os desafios da profissão. Ele não fica passivo, só assistindo a aula e fazendo prova. Isso tudo é ultrapassado. As melhores universidades do mundo já abandonaram esse modelo há algum tempo”, indica. O MÉTODO INOVADOR DA MULTIVERSA No Brasil, a Faculdade Multiversa foi a primeira instituição a seguir a educação evolutiva, e é a única no Ceará a aplicar a metodologia, revela Ryon. O modelo instiga o aluno a passar a maior parte do tempo aplicando, na prática, o que aprendeu com o professor, recebendo feedbacks e desenvolvendo a competência profissional buscada no mercado de hoje.

“Ele sai pronto para exercer a profissão, com uma capacidade de conseguir emprego absolutamente mais alta do que quem fez cursos tradicionais. O índice de empregabilidade da Faculdade Multiversa em relação às outras instituições de ensino é 40% maior. O aluno sai da faculdade com um network de mais de 40 profissionais da área dele, orientadores dos projetos que ele faz. Grande parte dos nossos alunos consegue emprego por indicação dessas pessoas”, garante Ryon. Outra questão valorizada pela Multiversa é o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. O objetivo é estimular o pensamento crítico do estudante e ensiná-lo a se relacionar com outras pessoas, dominar as emoções, ter empatia e aprimorar a comunicabilidade. Ryon explica que a ideia de fundar uma instituição baseada nesse modelo de ensino veio a partir do relato de recrutadores em relação aos profissionais encontrados no mercado. “Eu fui consultor de 360 universidades em cinco países, e os recrutadores estavam sempre nos sinalizando que o aluno formado chega com um bom conhecimento teórico, mas não sabe usar na prática”, relata.

UMA INSTITUIÇÃO COM ESTRUTURA COMPLETA O projeto da Rede Multiversa teve início em 2014, no Paraná. Atualmente, são seis faculdades espalhadas pelo País, incluindo uma em Fortaleza. Com cursos presenciais e híbridos, o carro chefe da entidade é a área de tecnologia. Atualmente, estão disponíveis os cursos de Análise de Sistema, Engenharia de Software, Ciência da Computação e Sistema de Informação. Também são ofertadas capacitações na área de gestão, como Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Finanças e Gestão de Recursos Humanos.

Ainda em 2025, deve ser ofertado o curso de Direito. Já para 2026, a expectativa é expandir para a área de comunicação social, com os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Mídias Digitais, assim como os de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia.