Locais de prova do concurso da PGE Ceará serão divulgados nesta quinta, 13

O certame contará com uma prova objetiva e uma discursiva. Ambas serão aplicadas neste domingo, dia 16 de fevereiro, no período da manhã e da tarde, respectivamente

Os cartões de informação das provas do concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), que comunicam os locais onde cada candidato realizará o exame, serão divulgados a partir das 17h desta quinta-feira, 13, e serão disponibilizados no site da banca organizadora, a Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O edital em questão visa o provimento de 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial nas áreas de Direito, Administração, Contabilidade, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação (Infraestrutura e Análise e Desenvolvimento de Sistemas).