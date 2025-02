Prefeitura de Quixeramobim abre concurso com salários de até R$ 8 mil

As inscrições do concurso iniciam nesta quinta-feira, 6, e vão até o dia 2 de março pelo site. / Crédito: Roven Rosa/Agência Brasil

A Prefeitura de Quixeramobim, município a 212 quilômetros de Fortaleza, anunciou um concurso público para preencher 109 vagas do quadro de funcionários de forma permanente, em diversas áreas, com salários de até R$ 8 mil. Veja todos os cargos, salários e como se inscrever abaixo.

As vagas serão voltadas às secretarias municipais da Saúde; da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; e de Assistência Social. Inscrição A taxa de inscrição custa R$ 30 para o nível médio e R$ 45 para o nível superior. O período de solicitação de isenção é entre os dias 6 e 7 de fevereiro. O pagamento da taxa de inscrição ocorrerá via boleto bancário gerado no site do Consulpam, e não serão considerados os boletos gerados ou pagos fora do período estipulado.

Os detalhes de direito à isenção constam no edital. É o caso para doadores de sangue ou medula óssea e cidadãos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, "ao candidato pertence a irrestrita e total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição", ressaltou o edital. Prova e resultado A seleção será por meio de uma prova objetiva, a ser realizada no dia 30 de março, bem como uma prova de títulos voltada ao nível superior. O resultado final está previsto para sair no dia 14 de abril, com homologação final no dia 15 de abril.