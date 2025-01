Com investimento de R$ 40 mi, fábrica de embalagens é inaugurada em Quixeramobim

O novo empreendimento deve gerar cerca de 270 empregos diretos na região . A cerimônia de abertura contou com o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, e o gerente de Fomento Fiscal da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), entre outros representantes municipais e estaduais.

Com investimento de R$ 40 milhões , foi inaugurada nova fábrica de embalagens da Box Print em Quixeramobim, município distante 212,24 km de Fortaleza. A unidade será a primeira da empresa no Ceará.

Além disso, a fábrica será beneficiada pelo Governo do Ceará, por meio do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Industrial (Provin).

O programa estadual, que oferece dentre seus benefícios, incentivos fiscais, utiliza recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), que é um mecanismo que, segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), faz parte de uma estratégia que visa a atração e manutenção de investimentos privados no Estado.

“FDI é um acordo celebrado entre as empresas interessadas em investir no estado e o Governo do Ceará para a concessão de incentivos fiscais por meio do diferimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”, destaca a agência em nota.