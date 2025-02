Custo para construir no Ceará é o 4º maior do Brasil, aponta IBGE

O Ceará registrou a quarta maior alta do Brasil no custo médio para a construção civil em janeiro, com um aumento de 1,39%. No Estado, o valor cobrado por metro quadrado (m²) no mês foi de R$ 1.686,77 superando a média do Nordeste de R$ 1.674,3.

O montante foi R$ 23,08 mais alto do que o registrado em dezembro, e R$ 92,97 maior do que o de janeiro de 2024. Além disso, do valor total, R$ 1.035,82 se referem ao custo do material e R$ 650,95 são relativos à mão de obra.