Trump vai elevar para 25% tarifas sobre aço e alumínio, medida afeta o Ceará

/ Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

Em 2023, o Brasil foi o terceiro maior fornecedor de aço para Estados Unidos, segundo dados do Departamento de Comércio americano, atrás de Canadá e México.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Impacto no Ceará

O economista Ricardo Coimbra explica que essa tributação de 25% sobre o aço foi semelhante ao que ele já fez no governo dele anterior. "Então, já se esperava isso. O impacto será significativo. As exportações desse segmento representam quase 50% das exportações do País".