IPCA dentro do esperado, petróleo e respiro com tarifas estimulam alta do Ibovespa

O Ibovespa sobe praticamente desde a abertura nesta terça-feira, 11, e saltou da marca inicial dos 125 mil pontos para os 126 mil pontos, apesar do recuo dos índices futuros de ações norte-americanos e da queda de 1,10% do minério de ferro hoje, em Dalian. Entram como fatores positivos a valorização em torno de 1,60% do petróleo e a taxa de inflação brasileira de janeiro em linha com o esperado. "O IPCA de janeiro é um dado bom pois não traz sustos", pontua Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Investidores e especialistas continuam repercutindo as tarifas de 25% sobre aço e alumínio mundial pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializadas ontem. Contudo, como a medida só passará a valer no dia 12 de março, dá um respiro.

"Não tem maus ventos. Na verdade, não tem ventos. Por isso o mercado opera um pouco mais tranquilo. O fato de a entrada em vigor das tarifas ter sido jogada para o mês que vem atenua um pouco as preocupações", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Neste cenário de tarifas, fica ainda mais no foco o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que participa da audiência semestral sobre política monetária no Senado dos Estados Unidos (meio-dia). É esperado algum comentário de Powell sobre os riscos das políticas tarifárias de Trump para inflação e política monetária. As atenções ficam também na resposta que será dada pelo governo brasileiro e se haverá retaliação. Por enquanto, a diplomacia brasileira está optando pela cautela, mas há uma corrente forte que defende a reciprocidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve aproveitar uma reunião marcada para hoje à tarde com ministros da Junta de Execução Orçamentária (JEO) para iniciar as conversas com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, sobre as tarifas dos EUA, segundo fontes. O Brasil será um dos mais afetados pela medida que entra em vigor no início do mês que vem. "Trump ameaça muito, fala alto, mas recua na mesma velocidade. O mercado ainda está cético em relação à taxação efetiva do aço", ressalta Felipe Sant Anna, especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk, no sentido que é preciso aguardar. Em meio a expectativas de uma reversão ou acordo com o Brasil, ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,76%, aos 125.571,81 pontos.

Em meio a preocupações de uma escalada da inflação por alguns fatores como a guerra comercial, fica no foco o IPCA. O dado fechou janeiro com alta de 0,16%, ante 0,52% em dezembro, acumulando 4,56% em 12 meses, após 4,83%. O resultado ficou em linha com a mediana das estimativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast (0,05% a 0,24%), mas é visto com cautela, dada a pressão em alguns itens na abertura do índice, como em serviços. Assim, os juros futuros cedem e beneficiam algumas ações do Ibovespa mais sensíveis ao ciclo econômico, caso de Assai (3,86%). Mesmo desta forma, Rodrigo Ashikawa, da Principal Claritas, pondera que a inflação ainda eleva de serviços, industriais e serviços subjacentes não permitem comemoração. "Não é um resultado que anima tanto", adverte.