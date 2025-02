Hugo Motta diz que Câmara terá comissão especial de PEC sobre débitos dos municípios

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que instalará uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda à Constituição que abre novo prazo para o pagamento de dívidas dos municípios. A medida atende a uma reivindicação de entidades dos prefeitos. As declarações ocorreram na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, na manhã desta terça-feira, 11, em Brasília, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC 66/2023, já aprovada no Senado, está em tramitação na Câmara.

Motta disse que não mede esforços para o aperfeiçoamento do pacto federativo e para o fortalecimento da pauta municipalista, com o compromisso do andamento de projetos de interesse dos municípios.

"Dando seguimento ao empenho do presidente Arthur Lira na gestão passada, a presidência da Câmara dos Deputados vai marcar a reunião de instalação da comissão especial da PEC 66, do ano de 2023, que visa abrir novo prazo de parcelamento dos débitos com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios", disse ele. O presidente da Câmara acrescentou: "Isso vai acontecer assim que recebermos dos líderes partidários as indicações dos integrantes do colegiado." O deputado disse ainda que não é possível ignorar a situação de penúria vivida pelas prefeituras, no entanto, afirmou que não se pode "abrir mão da responsabilidade fiscal", que, segundo ele, é "tema prioritário" do seu mandato.