Inadimplência de aluguel no CE fecha 2024 em queda, abaixo da média do Nordeste

Inadimplência de imóveis em queda no Ceará / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O nível de inadimplência entre os locatários de imóveis no Ceará encerrou o ano de 2024 em queda. Segundo o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, o percentual atingiu 4,11% em dezembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esse índice coloca o Ceará abaixo da média do Nordeste, que ficou em 5,02%. No ranking regional, o estado registrou a quarta menor taxa de inadimplência, atrás de Sergipe (2,99%), Rio Grande do Norte (3,4%) e Pernambuco (3,95%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda segundo o levantamento, o índice cearense foi o mais baixo do ano, após uma sequência de quedas mensais desde março. O pico de inadimplência no estado ocorreu em fevereiro, com 6,89%. Com a redução da taxa em dezembro, a Bahia ficou na 12ª posição no ranking nacional.

“O aluguel dificilmente é o primeiro gasto a ser cortado, afinal, a moradia é uma necessidade básica. A taxa de inadimplência está diretamente relacionada a fatores macroeconômicos, como nível de emprego e PIB, além de ser um forte alerta para a situação financeira da população na região”, afirma Manoel Neto, diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica. Aluguel em Fortaleza cresceu mais de 5 vezes acima da inflação em 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES O levantamento também apresenta dados sobre o perfil da inadimplência.