Reguladora realizará mais três fiscalizações à procura de irregularidades na Enel

A informação foi divulgada pelo presidente do órgão, João Gabriel Rocha, em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 10 de fevereiro.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) pretende realizar mais três fiscalizações à procura de irregularidades na atuação da Enel .

Em nota, a Enel afirma que “está sempre aberta para esclarecimentos com relação aos temas investigados pela Arce”, e ressaltou que já prevê melhorias na sua atuação para este ano e os próximos.

Vale lembrar, entretanto, que o desempenho da Enel, apenas no ano passado, já passou por outras três fiscalizações, conforme a Arce, sendo encontradas inconstâncias em todas, o que resultou, ao todo, em multas de mais de R$ 55 milhões.

“A companhia informa que investirá, entre 2025 e 2027, cerca de R$ 7,4 bilhões no Ceará, um aumento de 54% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 4,8 bilhões de investimentos previstos para o período de 2024 a 2026”.

Porém, os processos ainda estão em andamento devido aos recursos aplicados pela distribuidora e não se sabe os valores que efetivamente serão pagos.

As penalidades foram referentes à qualidade do serviço em relação aos atendimentos de emergência (R$ 28 milhões), ao não cumprimento de prazos para o atendimento de obras de interesse do Estado (R$ 10 milhões) e às falhas e atrasos em respostas e vistorias relativas à geração distribuída de energia (R$ 19,4 milhões).

“Ano passado houve uma cobrança generalizada por melhorias no serviço da distribuidora [...] Como resultado disso nós concluímos três fiscalizações nos três temas que estavam mais sensíveis, os indicadores mais preocupantes”, reforça o presidente da Arce.