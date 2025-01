Enel Ceará anuncia investimentos de R$ 7,4 bi até 2027 de olho em renovação

Detalhamento foi dado pelo presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida / Crédito: FÁBIO LIMA

A Enel Ceará anunciou nesta quarta-feira, 22, que vai substituir o plano de investimentos anterior, que previa recursos da ordem de R$ 4,8 bilhões entre 2024 e 2026 na melhoria da infraestrutura elétrica e dos serviços prestados para um plano de R$ 7,4 bilhões, no triênio 2025-2027. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio e o detalhamento desses investimentos se deram no contexto de uma reunião entre o CEO do Grupo Enel, Flavio Cattaneo, e os presidentes da Enel Brasil, Antonio Scala, e da Enel Ceará, José Nunes de Almeida, com o governador Elmano de Freitas, tendo em vista também a possível renovação da concessão da empresa, que se encerra em 2028.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em suas redes sociais, o governador pontuou que conversou com a diretoria da Enel “sobre a situação dos serviços ofertados pela companhia no estado e a necessidade de melhorias nos serviços prestados à nossa população A Enel se comprometeu a ampliar fortemente os investimentos no Ceará de forma a garantir esses avanços”.

A companhia também projeta construir mais de 600 km de rede de alta tensão, instalar 13,5 mil transformadores e 126 mil novos postes. “Estamos acompanhando, no nível de compromisso com o Estado, os investimentos realizados e os indicadores de qualidade superados, o que realmente representa um grande desafio. Claro que estamos na premissa de continuidade da concessão”, afirmou o presidente da Enel Ceará. Ele admitiu a ocorrência de problemas com fornecimento de energia, especialmente em zonas litorâneas e turísticas, mas disse que a empresa trabalhou para reduzir problemas do tipo em períodos críticos como o Natal e o Réveillon. ”No geral, as ocorrências foram menos frequentes em comparação aos períodos anteriores”, pontuou Almeida. “Para a manutenção da rede, tivemos um foco especial nas zonas litorâneas, elaborando planos de atuação específicos para as datas festivas como o Réveillon, Carnaval e Semana Santa. Sempre buscamos ações preventivas e, posteriormente, o monitoramento contínuo. Além disso, planejamos a expansão das redes de distribuição”, acrescentou.