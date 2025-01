Enel deixará de receber benefício fiscal da Sudene em 2026; entenda

FORTALEZA, CE, BRASIL, 25.04.2022: Benefícios fiscais concedido a empresa continuarão validos durante o ano de 2025 (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) / Crédito: Thais Mesquita

A Enel Distribuição Ceará anunciou, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) não aprovou o enquadramento da empresa no Projeto de Incentivo Fiscal de redução de 75% em impostos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O anúncio da Sudene foi realizado no Diário Oficial da União (DOU) da última quarta-feira, 15, e se refere aos impostos sobre renda e a adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração.

O diretor de gestão de fundos, incentivos e de atração de investimentos da Sudene, Heitor Freire, explicou que, no caso da Enel, a empresa possui um benefício fiscal herdado da Coelce Companhia Energética do Ceará com validade até dezembro deste ano. O POVO entrou em contato com a distribuidora e a questionou a respeito desses cenários, seus impactos no planejamento estratégico no Estado, os impactos causados à população e como está ocorrendo esse diálogo com as partes envolvidas, se houveram novas atualizações. Até o momento da postagem, ainda não recebeu o retorno das questões. Quando houver, esta matéria será atualizada.

Enel deixa de pagar quase R$ 1 bilhão em impostos Os valores que a distribuidora deixou de pagar em impostos superam a marca de R$ 800 milhões, podendo chegar a R$ 1 bilhão, conforme o diretor da Sudene. Segundo o diretor, os motivos que levaram à decisão incluem a abertura da CPI da Enel, cujos tópicos apontam a ineficiência na prestação de serviço e a perda de investimentos locais. Além disso, considerou-se as reclamações da população, especialmente no contexto da reforma tributária. Os aspectos foram cruciais para a avaliação negativa por parte da Sudene.

"A Sudene recebeu muita reclamação. Por que como existia uma reforma tributária, onde alguns setores da nossa economia vão ter que pagar mais impostos, e uma empresa que trata o Ceará com muito descaso, trata o povo com muito descaso, como é que eles deixam de pagar imposto?", destacou Heitor. Além disso, a Enel se antecipou para renovar o pleito antes do prazo. "Como não era um benefício que estava se encerrando, analisamos e negamos o pleito de renovação." Impactos podem ser positivos para população Questionado sobre os impactos, Heitor afirmou que não há impacto negativo e que, talvez, o impacto seja até positivo para a população. Agora, para a Enel, o impacto será o pagamento dos impostos.