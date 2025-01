Enel é multada em R$ 19,4 mi por mau atendimento a usuários de placas solares

A Enel Distribuição Ceará foi multada em R$ 19,4 milhões pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A decisão foi tomada após fiscalização entre abril e julho de 2024 que, segundo a Arce, constatou “irregularidades” no atendimento a usuários de placas solares.

Os clientes que optam pelo uso do equipamento se enquadram na chamada geração distribuída, na qual eles geram a própria energia elétrica e injetam uma possível sobra na rede.