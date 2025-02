Concurso da UFC: resultado preliminar sai hoje, 6; saiba como conferir

Concurso da UFC oferta 144 vagas técnico-administrativas / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Segundo cronograma apresentado em edital para preenchimento de 144 vagas para funções técnico-administrativas em cargos de nível médio, técnico e superior na Universidade Federal do Ceará (UFC), o resultado preliminar será publicado nesta quinta-feira, 6. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A entidade responsável pela divulgação é a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) e quem realizou a prova na manhã do dia 19 de janeiro pode conferir o resultado no site da banca organizadora, acessando a “Área do Candidato” e realizando login.

Em caso de esquecimento de senha, é possível recuperá-la na própria plataforma. No mesmo endereço eletrônico também estão outros documentos relativos ao concurso, como pareceres sobre os recursos apresentados ao gabarito preliminar e os documentos do gabarito oficial de todas as provas.



Concurso da UFC: confira cronograma Divulgação do resultado preliminar – 6 de fevereiro de 2025

Recurso administrativo contra resultado preliminar – 7 de fevereiro de 2025

Divulgação do resultado do recurso – 12 de fevereiro de 2025