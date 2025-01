Curto-circuito atinge Biblioteca de Ciências Humanas da UFC em Fortaleza

Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira, 27, no campus Benfica. Acidente atingiu o quadro de um sistema de energia solar do prédio

Na manhã desta segunda-feira, 27, um curto-circuito atingiu o quadro de energia de um sistema de energia solar do prédio da Biblioteca de Ciências Humanas, da Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus Benfica, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e controlou as chamas.

Funcionários relataram ao O POVO que tentaram, inicialmente, apagar as chamas no local antes da chegada dos Bombeiros.