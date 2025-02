Ministérios do Esportes e da Fazenda agem para bloquear bets ilegais

Ministro André Fufuca (Esportes) e Fernando Haddad (Fazenda) debateram o bloqueio das bets em reunião / Crédito: Diego Zacarias/MF

Os sites ilegais de apostas online, as conhecidas bets, estão na mira do Governo Federal e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e André Fufuca (Esportes) buscam métodos para bloquear o acesso às bets que ainda não foram regularizadas no País. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na última terça-feira, 4, os dois se reuniram para tratar do assunto e ainda da "condução da anuência e da aprovação das bets e a integridade nas apostas esportivas."

A legalidade dos sites é alvo de debate desde o ano passado, quando escândalos de manipulação de resultados e, principalmente, comprometimento da renda da população vieram à tona no País.

“Para garantir a integridade do setor é fundamental que haja o bloqueio dos sites ilegais e que não querem se adequar às normas do mercado brasileiro de apostas. Juntos estamos trabalhando para regulamentar e monitorar o sistema”, afirmou o ministro Fufuca. 66 bets têm funcionamento liberado em 2025 Já no primeiro dia de 2025, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda divulgou lista de 66 empresas que estão liberadas a explorar o mercado nacional de apostas eletrônicas de quota fixa, as chamadas de bets. A autorização para as empresas operarem bets no Brasil depende do pagamento de outorga de R$ 30 milhões.