Mercado de bets começa funcionamento pleno dia 1º; confira lista de empresas

No total, 66 empresas que operam 137 loterias de apostas de quota fixa estão regularizadas pelo Ministério da Fazenda. Modalidades esportivas permitidas também são definidas

A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 , o mercado regulado de bets , tecnicamente classificado como apostas de quota fixa, que estava operando de forma provisória, passa a funcionar plenamente no Brasil, conforme o Ministério da Fazenda.

De acordo com a Pasta, foram pagos R$ 2,01 bilhões em outorgas ao Governo Federal. As autorizações são concedidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda.

Das 66 empresas autorizadas a operar, 14 obtiveram permissão definitiva, enquanto outras 52 estão autorizadas a funcionar de forma provisória.

As autorizações provisórias foram concedidas às empresas que atenderam a requisitos como o pagamento da outorga de R$ 30 milhões, mas têm pendências que podem ser corrigidas, tais como a apresentação de documentos relacionados à certificação do sistema de apostas ou a necessidade de complementação de documentos ou informações pontuais.