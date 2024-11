Pesquisa aponta que 45% dos endividados no Nordeste apostam em bets

Outros 29% dos endividados que apostam buscam renda extra, no NE Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que 45% das pessoas com dívidas no Nordeste já fizeram apostas esportivas online em plataformas conhecidas popularmente como bets. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme o estudo, do total de consumidores endividados na Região e que fizeram esse tipo de jogo, 43% afirmaram ter apostado na esperança de quitar dívidas. Outros 29% afirmaram procurar uma fonte extra de renda e 26% buscavam obter dinheiro rapidamente para pagar contas.

Considerando as pessoas que já jogaram, 52% admitiram ter perdido mais dinheiro do que ganhado e 56% admitiram ter medo de ficarem viciadas nas apostas online. A principal fonte de renda para as apostas, conforme o estudo, é o próprio salário, usado por 69% das pessoas que apostam em bets. A pesquisa abordou 4.463 pessoas com mais de 18 anos, em todo o Brasil, entre os dias 10 e 18 de outubro, sendo o universo pesquisado composto por 52% de mulheres e 48% de homens. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. Lançamento de Guia Os dados foram apresentados pelos pesquisadores em transmissão por meio das redes sociais. Na ocasião, foi lançado o “Guia Serasa de Bets e Apostas Online: Como Evitar que o Entretenimento Afete a Saúde Financeira”, que visa alertar os consumidores sobre os efeitos colaterais dessas apostas online, quando feitas de modo descontrolado, além de trazer dicas para manutenção do equilíbrio financeiro.