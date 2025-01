Patrocinador master do Ceará entra na lista de bets autorizadas pelo Governo Federal

Esportes da Sorte é a patrocinador master do Ceará / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Maior patrocinadora da história do Ceará, a empresa de apostas Esportes da Sorte passou a integrar lista de empresas autorizadas a operar em todo território nacional, na noite dessa quarta-feira, 22. No dia 13 de janeiro, a bet teria efetuado o pagamento de R$ 30 milhões para conseguir licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) e obter concessão com prazo de cinco anos. “Reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável e com o mercado legal e suas consequências benéficas para os consumidores e toda cadeia de serviços que envolvem o setor”, afirmou a empresa por meio de nota.

Imbróglio jurídico Desde setembro de 2024, a bet passou a ser investigada na Operação Integration e, desde então, tem enfrentado problemas no processo de regulamentação. No fim do ano passado, a Esportes da Sorte ficou de fora da lista do Ministério da Fazenda de bets autorizadas a operar no País, mas continuou atuando com base em uma licença da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).