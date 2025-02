Comitiva cearense discute possibilidade com o mercado europeu em Berlim

No encontro o embaixador brasileiro destacou o setor de energia renovável do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

Com o objetivo de apresentar os potenciais do Ceará para o mercado europeu, representantes do governo cearense, reuniram-se com o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe. O foco foi sobretudo em duas áreas: o agronegócio e as energias renováveis. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O encontro, que ocorreu em Berlim, capital do País, na terça-feira, 4, quando houve discussão sobre o papel da embaixada alemã na busca por mais investimentos para o Estado.

Segundo o diplomata, tanto o Ceará quanto o Nordeste "têm muitas possibilidades de caminhar, de crescer no mercado externo, no mercado europeu".