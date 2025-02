Alta dos alimentos vai se propagar e meta será descumprida, avisa o BC

O Banco Central sob a presidência de Gabriel Galípolo avisou na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça, 4, que deve descumprir a meta de inflação já na largada, agora sob o regime de "meta contínua". Em outras palavras, isso quer dizer que a inflação anualizada vai ficar acima do teto de 4,5% por seis meses seguidos, de janeiro a junho, o que configuraria o descumprimento.

Na ata, o BC também reafirmou que vai subir a Selic em um ponto porcentual na reunião de março, mas não quis dar, assim como no comunicado divulgado logo depois da reunião, outro "forward guidance" (indicação futura) para as próximas reuniões.

Haddad

Questionado sobre o teor da ata, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, com a mudança para o regime de meta contínua, o BC terá tempo para avaliar com mais racionalidade a duração do aperto na política monetária. "Nós temos uma meta contínua agora. Isso faz com que o BC possa apresentar um plano de trabalho consistente para trazer a inflação para a meta, com mais racionalidade do que acontecia antes da mudança. Penso que o BC vai ter tempo de analisar o patamar de juros que vai manter, e por quanto tempo, para conseguir esse objetivo."

A ata voltou a indicar que o BC não vai deixar de cumprir o seu papel no combate à inflação. Mas ganha tempo para avaliar o cenário até maio, diante da volatilidade internacional que tem sido provocada principalmente pelas medidas protecionistas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.