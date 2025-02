Inscrições para o concurso do MPCE estão abertas a partir desta segunda, 3

As provas do certame devem ocorrer no dia 13 de abril / Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

As inscrições para o concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) referente ao preenchimento de uma vaga imediata, além de cadastro reserva, para os cargos de analista ministerial e técnico ministerial do quadro de pessoal do órgão, começam às 10h desta segunda-feira, 3. O certame requer nível superior completo. Já a remuneração pode chegar a R$ 7.439,09. Confira as especialidades exigidas por cargo:



Analista Ministerial Especialidade: Administração



Especialidade: Arquitetura e Urbanismo



Especialidade: Biblioteconomia



Especialidade: Ciências Contábeis



Especialidade: Ciências da Computação



Especialidade: Direito



Especialidade: Engenharia Ambiental



Especialidade: Engenharia Civil



Especialidade: Psicologia



Especialidade: Serviço Social Técnico Ministerial Graduação em qualquer área de conhecimento

Em relação às vagas, a imediata é para o cargo de analista com especialidade em Engenharia Ambiental.