10 dicas para se preparar para concursos e vestibulares

Dedicar-se aos estudos sem um direcionamento adequado pode gerar desgaste e baixa eficiência. Muitas pessoas passam horas diante dos livros sem realmente evoluir no aprendizado, o que pode ser frustrante e até desmotivador. Caio Temponi, por sua vez, é um exemplo de como a estratégia faz diferença no aprendizado.

Pesquisador, mentor e professor, ele começou sua trajetória acadêmica de forma impressionante. Aos 12 anos, conquistou o 1º lugar no vestibular da EPCAR. No ano seguinte, foi aprovado cinco vezes, incluindo em Medicina e Direito na UFRRJ. Com 18 aprovações em grandes instituições, incluindo o ITA — um dos vestibulares mais difíceis do país —, ele ainda soma dois títulos no Livro dos Recordes.